China und USA Erstes Zeichen der Entspannung im "Handelskrieg"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping © APA

Nach monatelangem Schlagabtausch im Handelsstreit zwischen China und den USA streben nun beide Seiten eine rasche Lösung an. Beim Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G-20) Ende des Monats in Argentinien wolle US-Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping eine Übereinkunft erzielen, meldete die US-Agentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise.

Der US-Staatschef soll das Kabinett beauftragt haben, einen Entwurf vorzubereiten. Dazu passt, dass Trump nach eigenen Worten ein "sehr gutes" Telefonat mit Xi geführt hat. Das Außenministerium in Peking erwiderte die Charmeoffensive aus Washington und sprach von einem ziemlich positiven Gespräch. Beide seien sich einig, dass die Handelsbeziehungen verbessert werden müssten.

Deutschland ohn "konkrete Informationen"

An den Finanzmärkten sorgten die Entspannungssignale für Aufatmen. Auch Deutschland würde einen Dialog gerne sehen. "Sollte es beim G-20-Treffen in Argentinien Gespräche geben, ist dies zu begrüßen", sagte der Koordinator der deutschen Bundesregierung für die Transatlantische Zusammenarbeit, Peter Beyer, der Nachrichtenagentur Reuters. Er habe jedoch "keine konkreten Informationen" dazu, so der CDU-Politiker.

Die USA haben bereits Zölle im Volumen von 250 Milliarden Dollar (rund 220 Milliarden Euro) gegen China verhängt. Die Volksrepublik sorgte mit Strafzöllen auf US-Güter im Wert von 110 Milliarden Dollar für Vergeltung. Trump hat wiederholt damit gedroht, sämtliche China-Importe mit Abgaben zu belegen. Das Tauwetter zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt setzt nun nur wenige Tage vor den am Dienstag anstehenden US-Kongresswahlen ein. In Washington könnten sich die Machtverhältnisse erheblich zu Ungunsten Trumps verändern, sollten die Republikaner ihre Mehrheiten in Senat und Abgeordnetenhaus verlieren.

Insbesondere in den agrarisch geprägten Bundesstaaten des Mittleren Westens der USA hat der Handelsstreit hohe Wellen geschlagen. Durch den Zollkonflikt mit China ist es beispielsweise für viele Farmer schwieriger geworden, Sojabohnen in ausreichendem Maße im Ausland abzusetzen, da das Reich der Mitte als Hauptabnehmer ausfällt. Chinas Präsident Xi äußerte in chinesischen Staatsmedien die Hoffnung, dass die Volksrepublik und die USA in der Lage sein würden, eine stabile und gesunde Beziehung aufzubauen. Er und Trump hofften, die bilaterale Handelszusammenarbeit auszuweiten. Er sei auch zu dem Treffen mit Trump am Rande des G-20-Gipfels in Buenos Aires bereit.

Verhandlungen mit China "gut im Fluss"

Trump stört sich an dem großen US-Handelsdefizit im Warenaustausch mit China. Er wirft der Volksrepublik Dumpingpreise, Technologiediebstahl und andere unfaire Handelspraktiken vor. China bestreitet die Vorwürfe. Die Notenbank in Peking warnte, die von den USA ausgelösten Spannungen im Handel hätten nicht nur negative Folgen für China, sondern auch für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt hoffen nach den Entspannungssignalen zwischen Peking und Washington nun auf eine Lösung im Handelsstreit: "Die Chancen, dass dann erste Rauchwolken aus der Friedenspfeife sichtbar werden, stehen nicht so schlecht", so die Volkswirte der Landesbank LBBW. "Das Entlastungspotenzial für die Märkte wäre erheblich."

Bereits an der Wall Street hatte Trump für Erleichterung gesorgt, als er über den Kurznachrichtendienst Twitter verkündete, die Verhandlungen mit China zum Zollkonflikt seien "gut im Fluss". Und in Japan schossen vor allem Aktien von Unternehmen in die Höhe, die stark in China engagiert sind.