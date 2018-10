Facebook

Gewerkschaft wehrt sich weiter gegen das neue Arbeitszeitgesetz © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Arbeiterkammer und Gewerkschaft haben erneut das seit 1. September geltende neue Arbeitszeitgesetz kritisiert, das einen 12-Stunden-Tag und eine 60-Stunden-Woche leichter möglich macht. "Seit Inkrafttreten des Gesetzes machen Arbeitgeber Druck", so AK-Präsidentin Renate Anderl und Vida-Chef Roman Hebenstreit am Mittwoch in einer Aussendung.

Die AK und die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida führen den aktuellen Fall einer 56-jährigen Hilfsköchin in Wien an, die nicht 12-Stunden arbeiten wollte und daraufhin von ihrem Chef gekündigt wurde. Sie suchte noch den Kompromiss, bot an 40 Stunden in der Woche zu arbeiten, aber 12 Stunden täglich – das schaffe sie gesundheitlich nicht. Das Angebot reichte dem Arbeitgeber jedoch nicht.

Abfertigung gespart

Die Frau arbeitete seit 1999 Teilzeit als Hilfsköchin in einem Lokal in der Wiener Leopoldstadt. Durch die Kündigung steht ihr nun eine Abfertigung von sechs Monatsentgelten eingefordert. Vier Monate hätten ihr noch auf ihr 20-jähriges Dienstjubiläum gefehlt, dann hätte die Abfertigung 9 Monatsentgelte betragen. AK Präsidentin Anderl sagt: "In diesem Fall hat ein Arbeitgeber offenbar das 12-Stunden-Tag-Gesetz benutzt, um eine ältere Arbeitnehmerin los zu werden - und hat sich noch Geld bei der Abfertigung erspart."

Der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida erzählte die Betroffene, dass sie nicht die einzige in ihrem Betrieb sei, die zu einem 12-Stunden-Tag gezwungen werden sollte. Besonders KollegInnen über 50 Jahre seien gedrängt worden, 12 Stunden am Tag zu arbeiten. "Das von der Regierung viel beschworene Recht auf Freiwilligkeit" bei der 11. und 12. Arbeitsstunde ist nichts als ein leeres Versprechen. In der Praxis der Arbeitswelt sitzt der Arbeitgeber am längeren Ast", kritisierte Hebenstreit.