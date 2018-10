Facebook

Tim Cook stellt das neue MacBook Air vor © APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Von Apple stellt am Dienstag in New York neue Modelle des Tablet-Computers iPad sowie eines Nachfolgers des Einsteiger-Laptops MacBook Air und den neuen MacMini vor.

Den Start machte das MacBook Air. Es halt eine Bildschirmdiagonale von 13,3 Zoll. Apple legt bei dem neuen Gerät viel Wert auf die Nachhaltigkeit. Es läuft mit den neuen MacOS Mohave. Das Retina-Display löst mit vier Millionen Pixel auf. Der Dual-Core-Prozessor wurde überarbeitet und der T2-Security-Sensor sorgt für mehr Sicherheit. Das Gerät hat Touch-ID und zwei USB-C-Slots. Es hat 8 Gigabyte Ram-Speicher und 128 GB SSD-Speicher. Der Preis beträgt 1199 US-Dollar. Das neue MacBook Air wird ab November erhältlich sein.

MacMini

Ebenfalls erneuert wurde der MacMini. Der kleine Mac wird künftig mit vier oder sechs Prozessorkernen ausgeliefert. Er hat ebenfalls den Apple-Sicherheitschip T2 verbaut. Der Ramspeicher kann bis zu 64 Gigabyte betragen. Verbaut sind nur noch SSD-Festplatten. Das Einstiegsgerät hat acht Gigabyte Ramspeicher, einen Quadcore-Prozessor, 128 Gigabyte SSD-Festplatte. Der Preis: 799 US-Dollar. Ebenfalls lieferbar ab November.

Today at Apple

Apple will weiterhin mit den Kunden intensiver in Kontakt treten. In Apple Stores werden bald eigene Kurse angeboten. Es geht um Programmieren, richtiges Fotografieren oder Zeichnen am iPad. Seit dem Start des Programms gab es inzwischen 18.000 Stunden solcher Sessions in Apple Stores. Ganz nach dem Motto der Nachhaltigkeit werden inzwischen alle Apple-Stores mit Ökostrom versorgt.

iPad Pro

Auch bei iPads gibt es Neuigkeiten. Es wird ja in drei Größen verkauft. iPad Mini, iPad und iPad Pro. Letzteres wurde nun überarbeitet. Natürlich hat es wieder ein Retina-Display, Apple nennt es "liquid retina". Das Display wurde auf elf Zoll vergrößert, ohne die Ausmaße zu verändern. Weiterhin gibt es auch die Variante mit 12,9 Zoll. Es ist 5,9 Millimeter dick.

Als Flaggschiff-Gerät von Apple hat es natürlich auch Face-ID, die 3-D-Gesichtserkennung. Eine weitere Änderung, die von den iPhones bekannt ist: Es gibt keinen Homebutton mehr. Das Gerät wird mit unterschiedlichen Slide-Gesten gesteuert.

Als Prozessor wird der neue A12X Bionic eingesetzt. Er soll allerdings noch mehr Transistoren, als der neue A12 Prozessor der neuen iPhones. Er besteht aus acht Prozessorkernen und sieben Grafik-Prozessoren. Damit soll das Gerät um 92 Prozent schneller sein als alle Laptops, die im vergangenen Jahr verkauft wurden. Die Festplatte hat einen Terrabyte Speicherplatz. Als Anschluss wird ein USB-C-Stecker verwendet. Dadurch ist es auch möglich, das iPhone mit dem iPad Pro aufzuladen.

Mit der Erneuerung des iPad Pro wurde auch der Apple Pencil überarbeitet. Er kann dank eines Magneten direkt am iPad Pro befestigt werden und lädt dann automatisch den Akku auf.