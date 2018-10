Facebook

Der E-Bus von Flixbus © Flixbus

Erstmalig wird am 25. Oktober ein vollelektrischer Bus eine Fernstrecke bedienen. Das Fernbus-Reisebüro Flixbus testet auf der rund 100 Kilometer langen Strecke zwischen Frankfurt/Main und Mannheim einen E-Bus. Nach Frankreich gibt es daher nun auch in Deutschland eine E-Bus-Fernstrecke. Der Elektrobus wird die Strecke vier Mal am Tag bedienen.

Fabian Stenger, Geschäftsführer FlixBus DACH: "E-Busse sind im Moment in der Anschaffung zwar deutlich teurer, dennoch sind wir überzeugt, dass sich diese Investition in die Zukunft lohnt. Zeitgleich sind die ersten E-Fernbusse in unserer Flotte ein Signal an die Bushersteller, Innovationen voranzutreiben und Alternativen zum reinen Diesel-Antrieb zu entwickeln."

Grüner Strom

Gerade in Deutschland wird E-Mobilität immer wieder kritisiert, weil in dem Land Strom weiterhin großteils aus Kohle erzeugt wird. Deshalb kooperiert Flixbus mit der Energiegenossenschaft Greenpeace Energy, die 100 Prozent Öko-Strom liefert.

Der Bus lädt ein- bis zweimal am Tag und über Nacht. Die Ladestation in Mannheim befindet sich am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). In Frankfurt lädt der Bus zunächst an einer temporären Ladestation. Die Ladesäulen sind mit zwei Steckern zu jeweils 40 Kilowatt ausgestattet, sodass jede Ladestation eine Leistung von 80 Kilowatt erzeugt.