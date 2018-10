Lehre mit Matura So werden Allgemein- und Berufsausbildung kombiniert

Facebook

Nadja Lamisch hat sich für eine Lehre mit Matura entschieden. Die Berufsausbildung macht sie bei Sabine Erian im Gasthof Pirker © Markus Traussnig

Nadja Lamisch (19) ist schon der zweite Lehrling von Gastwirtin Sabine Erian, der eine Lehre mit Matura macht. Der Wunsch, auch die Matura zu machen, war aber nicht von Anfang an da. "Ich habe Restaurantfachfrau gelernt, mir dann aber irgendwann gedacht, dass ich mehr will", erzählt die junge Frau. Und das setzt sie seit August 2017 auch um. Zusätzlich zur Ausbildung in der Berufsschule ist sie einen weiteren Tag pro Woche in der Schule. Für dieses Ausbildungsmodell, bei dem die klassische Lehrlingsausbildung mit der Reifeprüfung kombiniert wird, entscheiden sich in Kärnten mittlerweile schon zehn Prozent der Lehrlinge – Tendenz steigend. Auch, weil die Chancen am Arbeitsmarkt damit steigen.

