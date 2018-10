Nach Milliardenstrafe Google kündigt Gebühr für Handyhersteller an

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für die Installation des Google Play Store auf Android-Geräten sollen Hersteller künftig zahlen © KK

Hersteller von Android-Geräten für den europäischen Markt sollen künftig eine Gebühr zahlen müssen, um den Google Play Store auf ihren Geräten installieren zu können. Das kündigte der Internetkonzern Google am Dienstag in Brüssel an. Der Schritt ist demnach Teil des Maßnahmenpakets, mit dem das US-Unternehmen auf eine Milliardenstrafe der EU-Kommission reagiert, um weitere Bußgelder zu verhindern.

Die europäischen Wettbewerbshüter hatten im Juli eine Rekordstrafe von 4,34 Milliarden Euro gegen Google ausgesprochen. Sie werfen dem Unternehmen vor, Handy- und Tablet-Herstellern durch Vorgaben bei der Nutzung des Betriebssystems Android "rechtswidrige Einschränkungen" aufzuerlegen. Android ist das mit Abstand meist genutzte Betriebssystem für mobile Geräte. Google stellt es Geräteherstellern kostenlos zur Verfügung.

Die Kommission stört sich an den Bedingungen für die Installation des App Stores Google Play. Für dessen Nutzung schreibt Google den Herstellern vor, die Google-Suchmaschine und den Browser Chrome auf ihren Geräten vorzuinstallieren. Google Play ist für die effiziente Nutzung der Geräte wichtig, weil es den Nutzern Zugriff auf eine Vielzahl lizenzierter Apps gewährt.

Ab dem 29. Oktober Ergänzung

Um den Vorgaben der Kommission nachzukommen, werde ab dem 29. Oktober die Google-Suche und der Browser Chrome als Ergänzung zum Play-Store optional verfügbar sein, teilte das Unternehmen mit. Im Gegenzug werde allerdings für die Lizenzierung des Play Stores pro Gerät eine Gebühr fällig. Genauere Informationen zur Gestaltung dieser Gebühr machte Google zunächst nicht.

Das Betriebssystem Android werde kostenlos bleiben, unterstrich das Unternehmen. Es werde Handy- und Tabletherstellern künftig erlauben, Geräte mit eigenen modifizierten Versionen des Android-Betriebssystems auf den europäischen Markt zu bringen. Diese Geräte hätten allerdings keinen Zugriff auf Google Play.

Google hatte vergangene Woche offiziell Einspruch gegen die Entscheidung der Kommission eingelegt. Solange das Verfahren anhängig ist, muss das Unternehmen die Milliardenstrafe nicht zahlen. Allerdings hatte die Kommission Google eine Frist von 90 Tagen gesetzt, um die ihrer Ansicht nach missbräuchlichen Praktiken abzustellen.