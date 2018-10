Wall Street tiefrot Verluste an den globalen Börsen und eine "verrückte" Notenbank

Mit herben Verlusten hat die Wall Street am Mittwoch die Börsensitzung beendet - am Donnerstag starteten auch viele andere internationale Finanzplätze mit einem deutlichen Minus.

Schwere Stunden für viele Börsehändler © AP

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel nach sehr schwachen Überseebörsenvorlagen tiefrot präsentiert. Der ATX rutschte bis 9.45 Uhr um 57,49 Punkte bzw. 1,77 Prozent tiefer auf 3.195,34 Punkte.

Im Einklang mit einer klar negativen europäischen Börsenlandschaft steht der ATX bereits vor seinem 5. Verlusttag in Folge. An der Wall Street sackte der Dow Jones am Vorabend ab und musste die deutlichsten Verluste seit mehr als einem halben Jahr hinnehmen. Die asiatischen Aktienmärkte folgten heute mit herben Verlusten. International drücken die Bedenken der Anleger vor steigenden Kapitalmarktzinsen merklich auf die Stimmung.

In Wien steht auf Unternehmensebene KapschTrafficCom im Mittelpunkt des Handelsgeschehens. Der heimische Mautspezialist soll den Zuschlag zur Errichtung und den Betrieb der deutschen Pkw-Maut erhalten. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf bis zu 120 Millionen Euro. Die Kapsch-Aktie reagierte mit einem satten Kursaufschlag von 6,3 Prozent auf 36,20 Euro.

Trumpf: "Fed ist verrückt geworden"

Mit herben Verlusten hat die Wall Street am Mittwoch die Börsensitzung beendet. Technologiewerte gerieten besonders unter Druck. Weiterhin steigende Renditen amerikanischer Anleihen und der schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China, führten Börsianer als Gründe für die Turbulenzen an.

Der Dow Jones Industrial Index rutschte um 3,15 Prozent auf 25.598,74 Einheiten ab. Damit erlitt das weltweit wichtigste Börsenbarometer die größten Verluste seit mehr als einem halben Jahr. Innerhalb des Index waren Microsoft und Nike mit jeweils 5,43 und 6,81 Prozent im Minus die größten Verlierer. Der S&P-500 Index verlor 3,29 Prozent auf 2.785,68 Zähler.

Der Nasdaq Composite Index sackte gar um satte 4,08 Prozent auf 7.422,05 Zähler ab. Die unter dem Akronym FAANG zusammengefassten Aktien von Facebook, Apple, Amazon, Netflix und der Google-Mutter Alphabet verzeichneten allesamt hohe Verluste: Netflix knickten um 8,38 Prozent ein. Apple gaben um 4,63 Prozent nach. Amazon reduzierten sich um 6,15 Prozent. Die A-Aktien von Alphabet verloren 4,63 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hat sich vor den Kongresswahlen auf die Notenbank Fed eingeschossen und befürchtet nach dem jüngsten Kursverfall an den Börsen weiteres Unheil für die Wall Street. "Ich denke, die Fed ist verrückt geworden", sagte Trump am Mittwoch vor einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Sie mache einen Fehler, da sie die Zinsen so stark erhöhe.