Europas Leitbörsen schließen im tiefroten Bereich © APA/EPA/FRANK RUMPENHORST

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch im tiefroten Bereich geschlossen. Während sich die Verluste im Frühhandel noch in Grenzen gehalten hatten, brachen die Aktienmärkte nach einer schwachen Eröffnung an der Wall Street am Nachmittag deutlich ein. Der Euro-Stoxx-50 sackte um 1,65 Prozent auf 3.266,90 Zähler ab.

In einer immer steileren Talfahrt ist der DAX am Mittwoch auf den tiefsten Stand dieses Jahres gefallen. Knapp über 11.700 Punkten stabilisierte sich der Leitindex dann. Zu den Sorgen über eine deutliche Neuverschuldung Italiens im kommenden Jahr kam am Nachmittag wachsender Druck aus den USA.

Die Börse in London hat am Mittwoch klar im Minus geschlossen. Der FTSE-100 fiel um 1,27 Prozent auf 7.145,74 Punkte. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 24 Gewinner und 77 Verlierer gegenüber.

Die Wiener Börse hat am heutigen Mittwoch bei hohem Volumen mit schwacher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Dienstag-Schluss um 2,43 Prozent auf 3.252,83 Zähler. Gegenüber Ultimo 2017 liegt der ATX per heute 167,31 Punkte oder 4,89 Prozent im Minus.

Gründe

Sorgen um die italienischen Budgetpläne, der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China sowie eine Schwäche bei US-Technologiewerten sorgten für schlechte Börsenstimmung. Beim Streit um das Budget Italiens zeichnet sich kein Einlenken der italienischen Regierung ab.

Wirtschaftsminister Giovanni Tria stellte dem Parlament in Rom die Schwerpunkte des Budgetentwurfs hervor. Dieser sieht Ausgabenkürzungen in Höhe von 6,8 Milliarden Euro und zusätzliche Einnahmen in der Größenordnung von 8,1 Milliarden Euro vor. Der Minister beklagte eine "übertriebene Reaktion" der Finanzmärkte auf Italiens Budgetpläne. Die Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen steigen zur Wochenmitte weiter.