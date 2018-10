Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

THEMENBILD: INTERNET/SOCIAL MEDIA/SOZIALE MEDIEN/ONLINE © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Eine riesige Sicherheitslücke gefährdet aktuell Milliarden Nutzer des Messenger-Dienstes WhatsApp, berichten mehrere Plattformen im Web. So könne in einer älteren Version der App ein einziger Videoanruf das Smartphone sabotieren.

Googles Project Zero habe eine kritische Schwachstelle in WhatsApp entdeckt, berichtet "Futurezone.at". Mit einem manipulierten Videoanruf könne der Angreifer einen schädlichen Code ins Smartphone schleusen und so das Gerät übernehmen. Der Fehler wurde dokumentiert und mit einem Beispiel-Code veröffentlicht, der die Messenger-App zum Absturz bringt.

WhatsApp wurde vorab von der Sicherheitslücke informiert. Seit dem 28. September gibt es ein Android-Update, das das Problem behebt. Für iOS ist eine aktualisierte App vorige Woche erschienen. User sollten überprüfen, ob sie die aktuelle Version von WhatsApp installiert haben und falls nicht, die neue Version aus den App Stores herunterladen.

In Einstellungen/Hilfe sieht man in WhatsApp die Versionsnummer. Die aktuelle Version ohne der Sicherheitslücke für iOS ist 2.18.93, für Android 2.18.302.

Mehr zum Thema Foto-App Warum die Instagram-Gründer Facebook den Rücken kehren