Infiineon-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka darf sich über die Qualifizierung für das Finale freuen © APA/GEORG HOCHMUTH

Insgesamt acht Bewerber aus der ganzen Welt sind derzeit noch im Rennen um den EFQM Global Excellence Award. Im Anschluss an das EFQM Forum in Wien in der Hofburg beginnt am 18. Oktober um 19 Uhr in den Sofiensälen für die Finalisten das große Zittern um den wichtigsten Preis für Unternehmensqualität, der in Europa vergeben wird. Bewerben konnten sich sowohl privatwirtschaftlich geführte Unternehmen, als auch öffentliche und gemeinnützige Betriebe.

Die Infineon Technologies Austria AG mit Hauptsitz in Villach ist einer der beiden heimischen Finalisten um den Global Excellence Award. Mit dem österreichischen Unternehmen VAMED-KMB ist zudem eines der größten Dienstleistungsunternehmen für technische Betriebsführung und Projektabwicklung in Krankenhäusern nominiert. Um die begehrte Trophäe rittern in den Wiener Sofiensälen außerdem noch eine spanische Klinik, eine saudische Universität, ein chinesischer Spezialkabel-Hersteller, die türkische Stadt Tarsus, die Polizei von Dubai und eine Fabrik der BMW-Tochter MINI im englischen Oxford.

"Wir sind nicht nur ungemein stolz darauf, dass es uns gelungen ist, dieses Event in diesem Jahr als Teil der EU-Ratspräsidentschaft nach Österreich zu holen, sondern dass auch zwei heimische Vorreiter im Bereich Business Excellence unter den Finalisten sind", sagt Franz-Peter Walder, Vorstandsmitglied bei Österreichs führendem System- und Produktzertifizierungsunternehmen Quality Austria, das neben der European Foundation for Quality Management (EFQM) als Gastgeber des Events fungiert.