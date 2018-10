Gernot Murko, der Präsident der Rechtsanwaltskammer Kärnten, gibt am Kleine Zeitung-Telefon Auskunft.

Was ist bei der Schenkung eines Grundstückes wichtig? Was müssen Betroffene bei der Erstellung eines Testamentes beachten? Wie ist die aktuelle Gesetzeslage? Um diese und ähnliche Fragen geht es bei einer Telefonstunde der Kleinen Zeitung am Donnerstag.

