Blick ins Werk Solihull in Zentralengland © APA/AFP/HANDOUT

Der größte britische Autobauer Jaguar Land Rover stoppt vorübergehend die Produktion in seinem Werk in Solihull. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Zwei Wochen im Oktober sollen dort die Fließbänder still stehen. Bestellungen seien von der Entscheidung aber nicht betroffen. Mitarbeiter würden weiterhin bezahlt.

Grund für den Schritt sei die schwankende weltweite Nachfrage, hieß es in der Mitteilung. Nach aktuellen Absatzzahlen von September verbuchte der Autobauer einen Rückgang von mehr als zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Davon sind unter anderem Diesel-Fahrzeuge stark betroffen.

Im September hatte das Unternehmen bereits Kurzarbeit im Werk Castle Bromwich bei Birmingham bis Weihnachten angekündigt. Im Frühjahr hatte der Autobauer bekannt gegeben, 1.000 Jobs zu streichen. Geschäftsführer Ralf Speth warnte kürzlich, ein schlechter Brexit-Deal könne die Zukunft der Traditionsmarke gefährden. Dies könnte Jaguar Land Rover jedes Jahr mehr als 1,2 Milliarden Pfund (etwa 1,35 Milliarden Euro) kosten. Das Unternehmen verkauft jedes fünfte Auto in andere europäische Länder.