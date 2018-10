Staatlicher Rettungsplan So will Griechenland angeschlagenen Banken helfen

Facebook

© (c) AP (Petros Giannakouris)

Faule Darlehen in Milliardenhöhe könnten in eine Zweckgesellschaft ausgelagert werden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag von mit den Vorhaben der Regierung vertrauten Bankern.

Auf diese Weise könnten die Bilanzen der Geldhäuser entlastet werden. "Es gibt einen solchen Plan", sagte ein leitender Banker. "Der Plan wurde der Regierung, den europäischen Behörden und der Bankenaufsicht vorgelegt." Offen ist allerdings, ob die europäischen Wettbewerbsbehörde dafür grünes Licht geben oder dies als verbotene staatliche Beihilfe werten würde.

Zur Jahresmitte summierten sich die faulen Kredite der griechischen Banken auf 88,6 Mrd. Euro. Das entspricht 47,6 Prozent des gesamten Kreditsumme. Als faul gelten Darlehen dann, wenn eine Rückzahlung durch die Schuldner fraglich ist. Bekommen die Gläubiger ihr Geld nicht zurück, können sie selbst in Schieflage geraten.

Griechische Bankaktien verlieren massiv an Wert

Investoren hatten am Mittwoch in großem Stil Aktien griechischer Banken verkauft. Die Papiere des Branchenprimus Piraeus Bank brachen um fast 30 Prozent ein. Auch die Papiere von Alpha Bank, Eurobank und National Bank standen unter Druck.

Der griechische Bankenrettungsfonds HFSF bestätigte die Pläne zunächst nicht. "Es gibt keinen endgültigen, konkreten Plan", sagte ein HFSF-Mitarbeiter. Ein hochrangiger Regierungsvertreter betonte, dass Athen "solche Lösungen nicht unmittelbar prüfen werde".