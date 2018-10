Vor EU-Parlament Untergetauchter Informant soll aussagen

Brite Howard W. soll am 21. November im Danske-Bank-Skanal vor dem EU-Parlament aussagen. Eine Pflicht zur Aussage besteht für ihn aber nicht.

Die Danske-Bank wurde von einem Geldwäsche-Skandal erschüttert © AFP

Der Whistleblower der von einem Geldwäsche-Skandal erschütterten dänischen Danske Bank soll vor dem Sonderausschuss des EU-Parlaments zur Finanzkriminalität aussagen. Howard W., der zur Aufdeckung der Affäre beigetragen hatte, sei für den 21. November eingeladen worden, erklärte der Sprecher des Ausschusses, Jeppe Kofod, am Dienstag.

"So weit wir wissen ist Howard W. untergetaucht. Wir haben aber einen sicheren Kommunikationsweg zu ihm aufgebaut und werden ihm die offizielle Einladung zukommen lassen, sobald das Sekretariat diese fertiggestellt hat", antwortete Kofod in einer E-Mail auf Fragen der Nachrichtenagentur Reuters.

Anhörungen öffentlich und live

Der Brite ist nicht dazu verpflichtet, vor dem Ausschuss auszusagen. Normalerweise sind die Anhörungen öffentlich und werden live im Internet übertragen. Er verstehe aber, dass der Informant Angst habe, erklärte Kofod. Deshalb sei man bereit einen Weg zu finden, wie Howard W. seine Aussage auf eine sicheren Art und Weise übermitteln könne. Howard W. leitete der dänischen Zeitung Berlingske zufolge früher das Handelsgeschäft der Danske Bank im Baltikum. Sein Anwalt war für eine Stellungnahme zu der Einladung zunächst nicht zu erreichen.

Durch die Anhörung könne man erfahren, wo genau Danske und die Aufseher in Dänemark und Estland versagt hätten, sagte Kofod. "Das würde uns erlauben, die einschlägigen EU-Gesetze sowie die Aufsicht über die Banken und die nationalen Aufsichtsbehörden zu verschärfen." So könne man die riesigen Geldwäsche-Skandale, die Europa zuletzt erschütterten, in Zukunft hoffentlich verhindern.

Wegen der milliardenschweren Geldwäsche-Affäre bei der Danske Bank hat die EU-Kommission die europäische Bankenaufsicht EBA eingeschaltet. Sowohl in Dänemark als auch in Estland ermitteln Staatsanwälte. Eine interne Untersuchung bei Dänemarks größtem Geldhaus hatte ergeben, dass der größte Teil des zwischen 2007 und 2015 über die Niederlassung in Estland geflossenen Geldes von 200 Milliarden Euro verdächtig gewesen sei. Auf einer Liste tauchten dabei vor allem britische und russische Firmen auf.

Zum neuen Übergangschef hatte der Aufsichtsrat am Montag Jesper Nielsen ernannt. Er folgt Thomas Borgen nach, der im Zuge des Skandals um die estnische Danske-Niederlassung im September zurückgetreten war.