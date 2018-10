Laut Insider VW will Kosten der Dieselnachrüstung nicht voll tragen

Laut einem Insider will VW auch weiterhin nur einen Teil der Kosten für eine Hardware-Nachrüstung älterer Diesel-Autos übernehmen. Opel lehnt die Hardware-Nachrüstungen in Deutschland weiter ab.

VW will auch weiterhin nur einen Teil der Kosten für eine Hardware-Nachrüstung übernehmen © AP

Volkswagen will einem Insider zufolge weiterhin nur einen Teil der Kosten für eine Hardware-Nachrüstung älterer Dieselautos tragen. "Wenn die Nachrüstung beim Kunden Akzeptanz finden sollte, werden wir uns wie zugesagt beteiligen", sagte eine Person mit Kenntnis der Beratungen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.

Damit widersprach Volkswagen der in dem Kompromisspapier der deutschen Regierungsparteien Union und SPD enthaltenen Forderung nach einer vollen Kostenübernahme durch die Autohersteller. VW hatte im Vorfeld der Beratungen im Koalitionsausschuss lediglich eine Kostenübernahme von 80 Prozent zugesagt.

"Das falsche Mittel"

Der Insider machte zudem deutlich, dass Volkswagen eine Diesel-Nachrüstung weiterhin für das falsche Mittel hält, um Fahrverbote in Städten zu vermeiden. Auch der Autobauer Opel lehnt die Hardware-Nachrüstungen mit der Begründung ab, dass "sie ökonomisch nicht sinnvoll und technologisch nicht ausgereift nicht".

VW setzt wie andere Hersteller auch vor allem auf Prämien zum Umtausch von älteren Diesel in Neuwagen. Der Konzern macht seine Zusage zudem davon abhängig, dass Drittanbieter SCR-Katalysatoren zur Nachrüstung entwickeln, die dauerhaft halten und vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen werden. In der Branche wird damit gerechnet, dass dies mehr als ein Jahr dauern dürfte.

Die deutsche Regierung hatte sich nach stundenlangen Beratungen im Koalitionsausschuss auf ein Maßnahmepaket verständigt, um Diesel-Fahrverbote in besonders schadstoffbelasteten deutschen Städten zu vermeiden. Neben Angeboten der Hersteller mit attraktiven Umtauschprämien oder Rabatten soll es auch technische Nachrüstungen geben. Allerdings kann die Regierung die Hersteller dazu nicht zwingen. Deshalb bleibt die Formulierung in dem Papier an dieser Stelle vage.