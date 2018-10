Ryanair reagiert nach Streiks in Deutschland mit Härte: Anfang November soll der Standort Bremen geschlossen und die Flotte in Weeze in Nordrhein-Westfalen verkleinert werden. Die Gewerkschaft spricht von einem Skandal.

© APA/dpa/Silas Stein

Nach dem zweiten Streik von Ryanair-Beschäftigten in Deutschland vergangene Woche hat der irische Billigflieger nach Gewerkschaftsangaben die Schließung des Standorts Bremen mit Anfang November und eine Verkleinerung der Flotte in Weeze in Nordrhein-Westfalen angekündigt. Das habe Ryanair am Montag in einem Schreiben an alle Ryanair-Beschäftigte mitgeteilt, erklärte Verdi.

An beiden Standorten hatte sich ein Großteil der Beschäftigten an den Warnstreiks beteiligt.

Das Unternehmen habe seine Entscheidung unter anderem mit den Arbeitsniederlegungen der Beschäftigten begründet, teilte Verdi mit. "Wir fordern Ryanair auf, diese Entscheidung sofort zurückzunehmen und nicht die Existenz der Beschäftigten zu bedrohen", erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.

"Versuch eines Vergeltungsschlages"

In Bremen arbeiten rund 90 Ryanair-Beschäftigte. In Weeze soll laut Verdi die Zahl der Flugzeuge von fünf auf drei reduziert werden.

"Die Schließung des Bremer Standorts ist der Versuch eines Vergeltungsschlages als Reaktion auf die Streiks der Beschäftigten, die für ihre berechtigten Forderungen kämpfen", erklärte Behle. "Das Verhalten von Ryanair ist skandalös und unwürdig."

Ryanair senkte Gewinnprognose

Bereits in den vergangenen Wochen sei es zu massiven Einschüchterungsversuchen gegenüber Beschäftigten gekommen, kritisierte Verdi. Ryanair habe Streikende durch Vorgesetzte beobachten und fotografieren lassen und den Streik für illegal erklärt. Behle rief die Airline auf, die Schließungspläne und die Reduzierung von Flugzeugen unverzüglich zurückzunehmen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Bei Ryanair hatten sich am Freitag Beschäftigte in sechs Ländern an dem Streik beteiligt. Die Fluggesellschaft musste nach eigenen Angaben rund zehn Prozent der Flüge streichen. Sie senkte wegen dieses und anderer Streiks am Montag ihre Gewinnprognose. Ryanair hat bereits in mehreren Ländern wegen Streiks mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen gedroht.