Weniger Arbeitslose Arbeitslosenquote in Kärnten sinkt um 0,9 Prozentpunkte

In Kärnten ist die Zahl der Arbeitslosen im September weiter gesunken. Inklusive jener, die sich in Schulungen befinden, um 10,3 Prozent. Aktuell sind in Kärnten 20.635 Personen ohne Job.

Peter Wedenig, stellvertretender Leiter des AMS in Kärnten © KLZ/Markus Traussnig

Verglichen mit dem Spitzenjahr 2008 sind zwar noch immer deutlich mehr Menschen in Kärnten arbeitslos, trotzdem sinkt die Zahl der Arbeitslosen seit April 2016 kontinuierlich, sagt Peter Wedenig, stellvertretender Leiter des AMS in Kärnten. Im September beträgt der Rückgang 10,3 Prozent (Arbeitslose und Schulung). 20.635 Menschen sind aktuell ohne Job. Die Arbeitslosenquote ist im September von 8,4 Prozent im Vorjahr auf 7,5 Prozentpunkte gesunken.

Die Zahl der Arbeitslosen nimmt in Kärnten auch quer durch alle Berufsgruppen ab - vom Bau bis hin zum Fremdenverkehr. Am stärksten ist der Rückgang mit 20,6 Prozent bei den Holzberufen. Zurückgegangen ist die Zahl der Arbeitslosen außerdem in allen Kärntner Bezirken. Am höchsten ist der Rückgang mit 15,1 Prozent in Wolfsberg, gefolgt von St. Veit/Glan mit 13,8 Prozent.

Gut sind die Aussichten was den Arbeitsmarkt in Kärnten anbelangt auch für die nächsten Monate, so Wedenig. Kärnten liege in der Wirtschaftsleistung an der Spitze der Bundesländer, was sich auch in der Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften widerspiegle.

