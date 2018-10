Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute ist die 747 vor allem als Transportflugzeug im Einsatz. © M&R/KK

Als Boeing vor 50 Jahren das erste Modell seines vierstrahligen Langstreckenflugzeugs 747 präsentierte, war noch nicht abzusehen, dass die Maschine eine neue Ära des Fliegen einleiten würde.

Dennoch hatten sich am 30. September 1968 ein paar Tausend Leute an der Fabrik in Everett, 50 Kilometer nördlich von Seattle versammelt, um dem Schauspiel beizuwohnen.

Die Fabrik war extra für die Produktion des neuen Flugzeugs gebaut worden, weil alle bestehenden Hallen zu klein für den Riesenjet waren. Mehr als 70 Meter lang und eine Flügelspanne von 59 Metern. So etwas hatte es damals noch nicht gegeben.

Der neue Jumbo-Jet, wie die 747 bald genannt wurde, ging auf den Wunsch des wichtigsten Boeing-Kunden zurück: der Fluggesellschaft Pan Am. Dessen damaliger Chef Juan Trippe hatte festgestellt, dass die Zahl der Passiere und Flüge zwar immer weiter zunahmen, die Flugzeuge selbst aber relativ klein blieben. Die 707, das damals vorherrschende Langstreckenflugzeug, konnte gerade mal 190 Passagiere transportieren. Eine größere Maschine musste also her, um die Kosten für die Fluggesellschaften zu senken.

Und Boeing tat gut daran, auf Trippe zu hören. Die Kunden standen Schlange für die 747. Kein Wunder, die Königin der Lüfte revolutionierte Langstreckenflüge, konnte sie mit fast 400 Passagieren doch 8560 Kilometer fliegen, ohne auftanken zu müssen. Das war damals gigantisch.

An Bord einer 747 (von Lufthansa) Foto © dpa/Arne Dedert

Die größte Kundin für das Modell wurde über die Jahre British Airways. 101 Boeing 747 waren über die Jahre Bestandteil ihrer Flotte. Noch heute ist sie die Fluggesellschaft mit den meisten Jumbos in der Flotte. 36 Flugzeuge der 747-400-Version sind bei ihr noch in Betrieb.

Kunden für die 747-8, die neueste Jumbo-Version, zu gewinnen, fällt Boeing ebenfalls schwer. Für Passagierflüge setzen Airlines inzwischen verstärkt auf große Flieger mit nur zwei Triebwerken, wie die Boeing 777 oder den Airbus A350. Sie sind sparsamer und bieten mehr Flexibilität. Die bisher letzte gebaute Passagierversion der 747-8 trägt die Seriennummer 60411 und die Bemalung von Korean Air.