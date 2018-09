2,25 Prozent US-Notenbank erhöht zum dritten Mal die Zinsen

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch wie bereits erwartet die Zinsen von 2,0 auf 2,25 Prozent erhöht. Das ist bereits die dritte Erhöhung in diesem Jahr.

Fed-Chef Jerome Powell hat die bereits erwartete Leitzinserhöhung bekannt gegeben © AP

Die US-Notenbank Fed schraubt den Leitzins weiter in die Höhe. Er ist am Mittwoch um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent gestiegen. Es ist bereits die dritte Anhebung in diesem Jahr. Heuer soll außerdem noch eine Erhöhung folgen, und 2019 drei weitere.

An der Wiener Börse haben sich die Anleger vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank zurückgehalten. Die Investoren hatten mit Spannung auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell gewartet.

Die New Yorker Aktienbörsen zeigten sich am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der Federal Reserve (Fed) weiterhin mit Gewinnen. Gegen 20.10 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Kursplus von 0,26 Prozent bei 26.561,84 Punkten.

Boomende US-Wirtschaft

Die Fed reagiert damit auf die boomende US-Wirtschaft mit Vollbeschäftigung auf dem Arbeitsmarkt. In ihrer neuesten Wirtschaftsprognose geht die Fed von einen stärkeren Wirtschaftswachstum heuer aus, als bisher angenommen. Auch 2019 dürfte die Wirtschaft etwas stärker zulegen, als bisher vorhergesagt.