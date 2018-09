Facebook

© Markus Traussnig

Die Facharbeiterausbildung wird auch in der Zusammenarbeit der Wirtschaftskammern im Alpen-Adria-Regionen immer wichtiger. Zwei aktuelle Beispiele präsentierten am Montag Kärntens Kammerpräsident Jürgen Mandl, und der Handelskammer-Generalsekretär für Triest und Görz, Pierluigi Medeot. Für 20 Lehrlinge beginnt dank der Kooperation mit Triest gerade eine grenzüberschreitende internationale Ausbildung. Ein Projekt, das man auch gerne nach Slowenien ausdehnen möchte, wie die dortige Kammerverantwortliche für EU-Programme, Larisa Vodeb, betonte. Alle drei Regionen arbeiten derzeit an einem gemeinsamen Lehrgangsprogramm für die schon seit Jahren bestehende Exportakademie.

