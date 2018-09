Die Beschäftigungsrate der 20- bis 64-jährigen in der EU hat im Vorjahr 67,6 Prozent betragen. Schweden lag mit 76,9 Prozent am höchsten.

Aktuelle Daten von Eurostat ermöglichen einen Vergleich der Beschäftigungsraten in der EU: Demnach lag die Beschäftigungsrate der 20- bis 64-jährigen in der EU im Vorjahr bei 67,6 Prozent. Schweden lag mit 76,9 Prozent am höchsten. Schlusslicht war Griechenland mit nur 53,5 Prozent. Österreich rangierte laut Eurostat mit 72,2 Prozent auf Rang acht.

Hinter Schweden folgen die Niederlande (75,8 Prozent), Deutschland (75,2 Prozent), Dänemark (74,2 Prozent), Großbritannien und Estland (je 74,1 Prozent) und Tschechien (73,6 Prozent).

Nach Österreich folgen Litauen (70,4 Prozent), Lettland (70,1 Prozent) und Finnland (70,0 Prozent).

Unter der 70-Prozent-Beschäftigungsmarke rangieren Ungarn (68,2 Prozent), Portugal (67,8 Prozent), Irland (67,7 Prozent), Malta (67,4 Prozent), Bulgarien (66,9 Prozent), Luxemburg (66,3 Prozent), Slowakei (66,2 Prozent), Polen (66,1 Prozent), Zypern (65,6 Prozent), Frankreich (64,7 Prozent), Rumänien (63,9 Prozent), Belgien (63,1 Prozent), Spanien (61,1 Prozent), Kroatien (58.9 Prozent), Italien (58,0 Prozent) und Griechenland (53,5 Prozent).

So liegen Österreichs Bundesländer

Nach Regionen weist Aland in Finnland mit 88,2 Prozent die höchste Beschäftigungsrate in der EU auf. Es folgen Berkshire, Buckinghamshire (85,2 Prozent), Stockholm (84,2 Prozent), Oberbayern (83,8 Prozent) und Tübingen (83,2 Prozent).

Beste österreichische Region war Vorarlberg mit 79,8 Prozent. Salzburg kam auf 79,2 Prozent, Oberösterreich auf 78,9 Prozent, Niederösterreich auf 78,1 Prozent, Tirol auf 77,9 Prozent, Steiermark auf 75,0 Prozent, Burgenland auf 74,7 Prozent, Kärnten auf 73,8 Prozent und Wien auf 68,4 Prozent.