Elon Musk Tesla-Boss räumt Probleme bei Auslieferung ein

Von der "Produktionshölle" in die "Auslieferungslogistik-Hölle". Tesla kämpft mit der Auslieferung, sieht aber Licht am Ende des Tunnels.

Tesla-Chef Elon Musk © AP

Tesla-Chef Elon Musk hat logistische Probleme bei der Auslieferung neuer Elektroautos eingeräumt. "Entschuldigung, wir sind von der Produktionshölle in die Auslieferungslogistik-Hölle gekommen", schrieb Musk am Sonntag in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Allerdings sei dieses Problem leichter zu bewältigen.

"Wir machen rasche Fortschritte. Sollte bald gelöst sein", schrieb Musk weiter in seiner Twitter-Antwort auf eine Kundenbeschwerde über Verzögerungen bei der Auslieferung von Autos.

Der Kurs der Tesla-Aktie war in der Vergangenheit immer wieder durch Nicht-Einhaltung selbstgesetzter Produktionsziele unter Druck geraten. Zuletzt hatte Musk für Verwirrung bei Anlegern gesorgt, als er zunächst einen Abschied des Elektroauto-Unternehmens von der Börse ankündigte, kurz darauf aber wieder eine Kehrtwende vollzog. Auch der Abgang von Spitzenmanagern hatte für Verunsicherung unter Kunden und Investoren gesorgt.