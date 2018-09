Nach der Präsentation So reagiert die Social-Media-Welt auf die neuen iPhones

Mittwochabend hat Apple drei neue iPhones präsentiert. Vor allem die Preise lassen aber viele Kunden schlucken und sorgen auch für Kritik in den sozialen Medien.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mittwochabend hat Apple die neuen iPhones präsentiert © AP

Apple-Chef Tim Cook stellte Mittwochabend gleich drei neue iPhones und eine neue Generation der Apple Watch vor. Die Reaktionen in der Social Media-Welt und in der Tech-Welt sind aber eher kritisch. Was unter anderem mit dem Preis zusammenhängt.

Die von Apple verlautbarten Dollarpreise: das iPhone XR kostet 749 Dollar, das iPhone XS 999 Dollar und das iPhone XS Max satte 1099 Dollar. Die deutschen Startpreise (in Österreich werden sie sich kaum anders verhalten): das iPhone XR gibt es ab 849 Euro (64 GB), das iPhone XS ab 1149 Euro und das XS Max startet bei satten 1249 Euro.

Für Kritik sorgt in den sozialen Medien auch die Größe der iPhones. "Das nächste wird dann eine Telefonzelle", schreibt zum Beispiel jemand auf Twitter.

1600€. Apple wird keine Grenzen kennen. In spätestens 2 Jahren haben wir 2000€ geknackt. Aber nicht mit mir. #iphone #AppleKeynote — Sascha (@iTechniklife) 13. September 2018

#Apple hat neue #iPhone-Modelle vorgestellt. Und langt bei den Preisen so richtig zu. Das dürfte für Diskussionen sorgen. https://t.co/IForB4MuGd — HAZ (@HAZ) 12. September 2018

1549 Euro für das Xs in der 512 GB-Variante… wow… 💸. Und 1649 für das größere Xs Max. Schon krass. #iphone #apple — Axel (@Nachtkauz) 12. September 2018

849€ zum Einstieg? Die sind nicht ganz sauber.



(der Preis des günstigsten #iPhone) — Dennis Deutschkämer (@_rony) 12. September 2018

#Apple ist das derzeit wertvollste Unternehmen der Welt. Seine Ausnahmestellung verdankt der Tech-Riese vor allem einem Gerät, dem #iPhone. (mb) https://t.co/9DskGe4vGX — Statista GmbH (@statista_com) 13. September 2018

Finde 1250 € für ein #iPhone noch angemessen, durchschnittlich benutzen wir unsere Smartphones ja auch 3 1/2 Stunden am Tag. Da bemerkt dann auch, was diese Geräte für eine große Rolle in unserem Leben spielen. Summa summarum wollte ich sagen, dass der Preis gerechtfertigt ist. — Daniel (@FtzDaniel) 13. September 2018

Und wie jedes Jahr wird über die überhöhten Preise von #Apple hergezogen. Leute, niemand muss ein #iPhone kaufen. Wem es zu teuer ist, kann jederzeit zur Konkurrenz gehen. Gibt ja mittlerweile genug. #AppleEvent — Dominik Koller (@justvashthings) 12. September 2018

#AppleEvent: Apple schafft es, in einem stagnierenden Markt zu wachsen - doch lange funktioniert die aktuelle Strategie nicht mehr. Der Kommentar von @cyberheuze zu den neuen #iPhone-Modellen: https://t.co/HwbFGyB2Rk via @welt — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) 12. September 2018