Neueröffnung in Villach Wie Bellaflora vor allem Frauen anzieht

Mehr als zwei Millionen Euro wurden in den Um- und Ausbau der Filiale in Villach investiert. Neu: Bellaflora will jetzt auch mit Raumbegrünung und Lieferservice punkten.

25.000 verschiedene Artikel gibt es bei Bellaflora © Pacheiner

Ein modernes Soundkonzept Vogelgezwitscher inklusive soll für eine angenehme akustische Umgebung sorgen, die Beleuchtung wurde auf LED umgerüstet, die gesamte Gebäuderegelungstechnik auf den neuesten Stand gebracht und die Verkaufsfläche kräftig erweitert: Die Filiale von Bellaflora in Villach präsentiert sich ihren Kunden ab heute völlig neu.

"Mehr als zwei Millionen Euro wurden in den Um- und Ausbau investiert", sagt der langjährige Bellaflora-Geschäftsführer Alois Wichtl, der am Mittwoch gemeinsam mit seinen beiden neuen Kollegen im Führungsteam, Patricia Schweiger-Bodner und Franz Koll, die Filiale neu eröffnet hat. Die Gesamtverkaufsfläche wurde auf 5400 Quadratmeter erweitert, alleine im Innenbereich wurde von 2400 auf 3100 Quadratmeter aufgestockt.

Die Bellaflora-Geschäftsführung: Franz Koll, Patricia Schweiger-Bodner und Alois Wichtl Foto © Pacheiner

Das Einzelhandelsunternehmen Bellaflora mit Sitz in Leonding in Oberösterreich gibt es seit 40 Jahren. Ältere Filialen werden sukzessive generalsaniert. "Wir machen so zwei bis drei Läden pro Jahr", sagt Wichtl. Österreichweit sind es 27 Standorte, die mit rund 500 Mitarbeitern einen Umsatz von 83,5 Millionen Euro erwirtschaften. In Kärnten gibt es die Filialen in Villach und Klagenfurt, eine weitere sei, so Wichtl, aktuell nicht angedacht. In Villach werden 22 Mitarbeiter beschäftigt.

Und wer sind eigentlich die Kunden von Bellaflora? "Zu 84 Prozent sind es Frauen. Und das Alter der Kunden, die vor allem Gartenprodukte kaufen, liegt so um die 50", weiß Schweiger-Bodner, die für Einkauf und Marketing zuständig ist. Der Bereich der Dekoration sei dann auch für die jüngere Generation interessant, ebenso das "Urban Gardening". Hier punkte Bellaflora beispielsweise mit den unterschiedlichsten Bio-Kräutern. Überhaupt sei das Thema Nachhaltigkeit für das Unternehmen sehr wichtig.

Bio-Produkte sind besonders bei jüngeren Kunden gefragt Foto © Pacheiner

Mitbewerber von Bellaflora sind laut Wichtl in gewissen Bereichen die Bauhäuser, aber auch der Lebensmittelhandel und die regionalen Gärtner. Wobei Letztere außerdem zu den Lieferanten von Bellaflora zählen. "Wir versuchen, die Transportwege wenn möglich kurz zu halten." Das gehe aber nicht immer. Rund um Allerheiligen beispielsweise werden österreichweit in den Filialen zwischen 500.000 und 700.000 Stück der frostverträglichen Calluna (Erika) verkauft. Diese würden aus den Niederlanden und aus Deutschland kommen, weil die Menge in Österreich gar nicht verfügbar wäre.

Im Bereich der Raumbegrünung will Bellaflora künftig ebenfalls neue Wege gehen. "Wir wollen verstärkt Unternehmen Begrünungskonzepte anbieten und diese umsetzen", sagt Koll. Ideen, wie das im Büro aussehen könnte, kann der Kunde sich in der Filiale holen. Und auch mit der Einführung eines Lieferservice will das Gartencenter punkten.

Im Bereich der Raumbegrünung will Bellaflora neue Wege gehen Foto © Pacheiner

Und wie sieht es in Zeiten der Digitalisierung mit den Pflanzen aus dem Onlineshop aus? "Es gibt bisher noch keinen Onlineshop. Aber wir beschäftigen uns mit dem Thema und es ist etwas in Planung", erklärt Koll.

