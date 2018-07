Vorwurf: Ausübung von Druck Google droht diesmal eine Milliardenstrafe

Facebook

Google verlange unter anderem, dass Google-Dienste vorinstalliert werden © AP

Konkret wird Google vorgeworfen, andere Smartphone-Hersteller, die beim Betriebssystem Android verwenden, unter Druck zu setzen. Google verlange laut "futurezone" unter anderem, dass Google-Dienste vorinstalliert werden, damit die Hersteller Zugang zum Google Playstore erhalten.

Google kontert, es sei nötig, ein Mindestangebot an Apps auf dem Gerät zu haben, weil Nutzer Google-Dienste sonst nicht vernünftig einsetzen könnten. Außerdem kritisiert die Brüsseler Behörde die "Anti-Fragmentierung-Vereinbarung", nach der Anbieter von Geräten mit Google-Diensten nicht gleichzeitig auch Smartphones mit abgewandelten Android-Versionen verkaufen können.

Es sei noch unklar, inwieweit Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager eine Änderung der Geschäftsbedingungen verlangen werde. Auch die "Financial Times" berichtete zuvor, dass die Kommission voraussichtlich auch im Android-Verfahren hart durchgreifen werde. In einem dritten Verfahren in Brüssel geht es um den Dienst "AdSense for Search", bei dem andere Internetseiten Google-Suchmasken einbinden können. Unter anderem schränke der Konzern die Möglichkeiten dieser Anbieter ein, auch Suchmaschinen-Werbung von Googles Rivalen anzuzeigen, befand die Kommission. Die Google-Werbung werde bevorzugt behandelt.