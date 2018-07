DAX-Unternehmen Wo Vorstände 52-mal so viel verdienen wie ihre Mitarbeiter

Facebook

3,6 Millionen Euro verdienen die Vorstände der 30 DAX-Unternehmen jeweils im Schnitt © Fotolia

Die Vorstände der 30 DAX-Unternehmen verdienten im Schnitt 52-mal so viel wie ihre Mitarbeiter, wie aus einer am Donnerstag in Frankfurt vorgestellten Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und der Technischen Universität München hervorgeht.

Im Jahr zuvor hatten die Topmanager 50 Mal soviel kassiert. Im Schnitt verdiente ein Vorstand demnach 3,6 Millionen Euro. Den Angaben zufolge stieg die Vergütung der DAX-Vorstände angesichts sprudelnder Gewinne im Schnitt um 4,5 Prozent. Die Bruttolöhne und -gehälter in Deutschland seien dagegen nur um 2,5 Prozent gewachsen. "Der Trend der beiden vorausgegangenen Jahre hat sich damit gedreht", erläuterte Gunther Friedl vom Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und Controlling der TU München.