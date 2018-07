Facebook

54,1 Prozent der neuzugelassenen Pkw fahren mit Benzin © T7 Marketing - Fotolia

Im ersten Halbjahr 2018 zeigen sich die Auswirkungen des Dieselskandals in Österreich sehr deutlich. Die Zahl der Neuzulassungen dieselbetriebener Pkw sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent. Der Anteil bei den Neuzulassungen lag nur noch bei 41,5 Prozent.

Im Gegenzug legten die Benziner kräftig zu (plus 23,6 Prozent). Ihr Marktanteil lag bei 54,1 Prozent. Auch bei den alternativ betriebenen Pkw gab es mit 23,7 Prozent einen starken Zuwachs, getrieben durch Anstiege bei E-Autos (plus 15,3 Prozent) und Benzin-Hybriden (plus 20 Prozent). Dennoch bleibt ihr Marktanteil mit 4,4 Prozent gering.

VW-Land Österreich

Bei den beliebtesten Marken zeigt sich, dass Österreich weiterhin ein VW-Land ist. Die ersten drei Plätze gehen an Marken des VW-Konzerns. Die Stammmarke VW liegt mit 18,2 Prozent mit großem Abstand auf Platz eins, gefolgt von Skoda (7,5 Prozent) und Seat (6,2 Prozent). Marktanteile verloren haben vor allem die Premiumhersteller und Asiaten. BMW, auf Platz sieben, hat um 4,3 Prozent weniger Zulassungen, Audi verliert 3,6 Prozent und Mercedes 6,9 Prozent. Hyundai und Nissan haben ein zweistelliges Minus von 14,7 und 17,4 Prozent.

Juni 2018: Top 20 der Neuwagen Platz 20: Hyundai i30 Platz 20 gehört dem Hyundai i30, der heuer bislang 2054 Kunden fand und damit einem Marktanteil von 1,1 Prozent und ein Plus von 7,9 Prozent kassiert. HYUNDAI Platz 19: Skoda Karoq Auf den 19. Rang kommt der Skoda Karoq: Mit 2096 Stück fährt das SUV einen Marktanteil von 1,1 Prozent ein. SKODA Platz 18: VW Caddy Der VW Caddy hat mit 2257 Stück den 18. Platz erwirtschaftet. Das ist ein Martktanteil von 1,2 Prozent und ein Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. VOLKSWAGEN Platz 17: Ford Fiesta Auf Platz 17 landet der Ford Fiesta mit einem Plus von 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr: Vom deutschen Kleinwagen wurden 2305 Stück verkauft. Damit hält er einen Marktanteil von 1,2 Prozent. FORD Platz 16: Seat Arona Auf den 16. Rang schafft es der Seat Arona mit 2371 Stück und 1,2 Prozent Marktanteil. SEAT Platz 15: Seat Ibiza Der Seat Ibiza ergattert den 15. Platz. Vom Spanier wurden heuer bisher 2377 Stück abgesetzt. Marktanteil: 1,2 Prozent bei einem Minus von 16,3 Prozent. SEAT Platz 14: Seat Ateca 2379 verkaufte Stück bedeuten für den Seat Ateca ein Plus von 22,6 Prozent, einen Marktanteil von 1,2 Prozent und den 14. Platz in der Zulassungsstatistik. SEAT Platz 13: Renault Clio Mit 2541 verkauften Stück und einem Marktanteil von 1,3 Prozent kämpft sich der Renault Clio auf den 13. Platz. Er fährt ein Minus von 0,6 Prozent ein. RENAULT Platz 12: Seat Leon Mit einem Plus von 3,2 Prozent holt sich der Seat Leon den 12. Platz. 2695 Stück wurden verkauft, der Marktanteil liegt bei 1,4 Prozent. SEAT Platz 11: Hyundai Tucson Hyundais SUV Tucson fährt den 11. Rang ein. 2857 verkaufte Stück machen 1,5 Prozent Marktanteil und ein Plus von 28,9 Prozent aus. HYUNDAI Platz 10: Ford Focus Auf Platz 10 fährt der Ford Focus. Mit 2859 Stück wurden 1,5 Prozent weniger verkauft als im Vergleichszeitraums des Vorjahres. Sein Marktanteil liegt bei 1,5 Prozent. FORD Platz 9: Renault Megane Der Renault Megane landet mit einem Plus von 15,3 Prozent auf den 9. Platz. Das entspricht 3445 verkauften Stück und einem Marktanteil von 1,8 Prozent. RENAULT Platz 8: Fiat 500 Platz 8 geht an die Fiat-500-Familie: Vom Kleinwagen 500, dem SUV 500X und dem Van 500L wurden heuer bisher 3692 Stück abgesetzt. Das entspricht einem Plus von 4 und einem Marktanteil von 1,9 Prozent. FIAT Platz 7: VW Touran Platz 7 geht an den VW Bus: Das Ergebnis von 3724 Stück und der Marktanteil von 1,9 Prozent bedeuten ein Plus von 2,3 Prozent. VOLKSWAGEN Platz 6: Skoda Fabia Ein Plus von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr kassiert der Skoda Fabia. Mit 4216 verkauften Stück landet er auf Platz 6 mit einem Marktanteil von 2,2 Prozent. SKODA Platz 5: VW T-Roc Neu unter den Top 20 ist der VW T-Roc: 4234 Stück wechselten heuer bisher den Besitzer, das macht 2,2 Prozent Marktanteil und den 5. Platz. VOLKSWAGEN Platz 4: Skoda Octavia Mit einem Minus von 2,5 Prozent fährt der Skoda Octavia auf den 4. Platz. 4750 neue Besitzer hat der Bestseller heuer schon gefunden, das macht 2,5 Prozent Marktanteil aus. SKODA Platz 3: VW Tiguan Der VW Tiguan hat trotz einem Minus von 2,9 Prozent den 3. Platz verteidigt. Die Bilanz: 5003 Stück und ein Marktanteil von 2,6 Prozent. VOLKSWAGEN Platz 2: VW Polo Platz 2 sichert sich der VW Polo: 5486 Kunden haben sich heuer bisher für den Wolfsburger entschieden. Das macht einen Marktanteil von 2,8 Prozent und ein Plus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. VOLKSWAGEN Platz 1: VW Golf Auch 2018 wieder unangefochten an der Spitze thront der VW Golf: Mit 7607 verkauften Stück und einem Marktanteil von 3,9 Prozent parkt der Volkswagen sicher auf dem 1. Platz. Im Vergleich zum Vorjahr fährt er ein Minus von 15,9 Prozent ein. VOLKSWAGEN 1/20

Die beliebtesten Autos der Österreicher waren im ersten Halbjahr 2018 der VW Golf gefolgt vom Polo und Tiguan, ebenfalls VW. Auf den Plätzen vier bis sieben folgen der Skoda Octavia, VW T-Roc, Skoda Fabia, VW Bus. In den Top-Ten gehen nur die Plätze acht bis zehn nicht an den VW-Konzern. Auf acht ist der Fiat 500 gefolgt vom Renault Megan und dem Ford Focus.