Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS KLAUS TECHT

Nach der Übernahme des Pfandleihgeschäfts der UniCredit durch das Wiener Dorotheum ist in Italien seit dem heutigen Mittwoch die neue Gesellschaft "Custodia Valore spa" in Betrieb. Die neugegründete Gesellschaft hat die Genehmigung von der italienischen Notenbank erhalten, in Italien im Pfandleihgeschäft aktiv zu sein.

"Custodia Valore" rückt zur stärksten Gesellschaft im europäischen Pfandleihgeschäft auf. Sie zählt italienweit 33 Filialen. Geplant seien neue Personalanstellungen.

Die im vergangenen November angekündigte Übergabe von UniCredits Pfandleihgeschäft an das Dorotheum ist diese Woche abgeschlossen worden. Die Mailänder Bank erwartet sich daraus einen Gewinnbeitrag von 100 Millionen Euro und vier Basispunkte mehr Eigenkapitalquote. 141 Mio. Euro zahlt das Dorotheum für das Pfandhaus. Nach drei Jahren sei eine Nachzahlung von 10 Millionen Euro möglich.