Wenn das Handy die Haltbarkeit prüft

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem Handy Lebensmittel analysieren - das könnte schon bald Realität sein © Fraunhofer

Gerade erst haben die Chinesen damit aufhorchen lassen, an einer Technologie zu arbeiten, die es ermöglichen soll, dass uns künftig unser Smartphone sagt, ob Fleisch, Fisch oder Obst noch genießbar sind. Sie sind aber bei Weitem nicht die einzigen, die an derartigen Technologien forschen. Es ist vielmehr weltweit ein Wettlauf mit der Zeit, und es ist die Frage, wer der erste sein wird.

Mittendrin in der Forschung zu Mikrosystemen für schnelle Qualitätsanalysen ist auch das Carinthian Tech Research (CTR), das Forschungszentrum für Intelligente Sensorik und Systemintegration in Villach. Kooperiert wird mit dem Fraunhofer-Institut und dem Industriepartner HiperScan. "Es geht darum, wie man Mikrosysteme kleiner und effizienter machen kann", sagt Birgit Rader-Brunner vom CTR. Die Möglichkeit der Analyse von Obst sei eben zum Beispiel eines der Ziele. Was am Ende der Forschung stehen soll, ist eine Art Superscanner für das Smartphone, der den Röntgenblick im Taschenformat ermöglichen soll. Ein Lichtstrahl soll quasi in das Lebensmittel eindringen und es analysieren.

Laufende Forschungen zeigen, dass diese Technologie das Potenzial hat, die Qualitätskontrolle zu revolutionieren. So könnte dann laut CTR der Zustand von Lebensmitteln bereits im Supermarkt mithilfe des Handys erkannt werden. Aber auch Luftgütemessungen könnten schneller durchgeführt werden.

Beim CTR findet Forschung zu Mikrosystemen statt Foto © ©helgebauer

Ein wesentlicher Hintergrund für die Forschung ist laut CTR der wachsende Lebensstandard, der die Aufmerksamkeit für die Zusammensetzung unserer Produkte, Lebensmittel, Nahrung oder Arzneistoffe steigen lasse. Als Prüfmethoden würden sich verschiedene Mikrosystemtechnologien eignen. Entscheidend sei, die Analysen schnell durchzuführen, und auch in Produkten wie eben zum Beispiel mobilen Geräten zu integrieren.

Schneller und präziser

"Der Trend geht in Richtung mehr Leistung und Funktionalität auf kleinstem Raum. Gleichzeitig sollen die Analysen immer schneller und präziser werden, und durch ihre einfache Anwendung einem breiten Anwenderkreis zugänglich sein", erklärt Rader-Brunner die Anforderungen an die Forschung in diesem Bereich.

Für die Prüfung von Arzneistoffen haben CTR und Fraunhofer-Institut 2010 "Apo-Ident" entwickelt – ein Gerät, das in kürzester Zeit die Zusammensetzung von Arzneirohstoffen analysiert und individuelle Rezepturen ermöglicht. Vertrieben wird das Gerät von HiperScan, gefertigt wird es bei der Firma Wild in Völkermarkt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.