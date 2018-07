Facebook

Die Aktion der neuen Billigairline Level, zum Start am 17. Juli in Wien, 50.000 Tickets um je einen Cent aufzulegen, war offenbar ein Erfolg. Ursprünglich sollten die Tickets am 3. Juli von einer Minute nach Mitternacht bis eine Minute vor Mitternacht via Website zu buchen sein, doch bereits nach wenigen Stunden hieß es dort: "Sold out!".

Zwischenzeitlich, so meldeten Interessierte, brach die Verbindung zur Website von Level zusammen oder kam gar nicht zustande - wohl aus Überlastung.

Zum ersten Mal hebt Level am 17. Juli von Wien in Richtung Palma de Mallorca und London Gatwick ab. In den darauffolgenden Wochen folgen Erstflüge zu 12 weiteren Destinationen in sechs Europäischen Ländern (Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Zypern und Kroatien). Die Flugfrequenz pro Destination variiert zwischen 2 und 14 Flügen pro Woche.

