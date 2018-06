Facebook

© (c) KLZ / Koscher

Der Hamburger Weinhändler Hawesko führe aktuell eine vertiefte Prüfung (Due Diligence) für einen Mehrheitserwerb durch, berichtete der "Standard" in seiner Mittwochsausgabe. "Wein&Co hat ein ganz tolles Konzept", sagte Hawesko-Sprecher Thomas Hutchinson der Zeitung.

"Wir haben in den letzten Wochen Verhandlungen aufgenommen", bestätigte Hutchinson kursierende Marktgerüchte. Die Gespräche dürften bereits weit vorangeschritten sein. Die Marke Wein & Co soll erhalten bleiben. Der 70-jährige Gründer und Eigentümer von Wein & Co, Heinz Kammerer, gab erst kürzlich bekannt, sich mit 1. Juli aus der Geschäftsführung zurückzuziehen.

Mit rund 500 Mio. Euro Umsatz ist Hawesko - der Name geht auf die frühere Bezeichnung Hanseatisches Wein & Sekt Kontor zurück - in etwa zehnmal so groß wie Wein & Co und notiert in Frankfurt an der Börse. Wein&Co hat 20 Filialen und rund 280 Mitarbeiter. Nach drei Verlustjahren soll Wein&Co heuer wieder einen Gewinn schreiben.