In Großbritannien baut BMW den Mini © AP

BMW hatte die Schließung seiner Werke in Großbritannien für den Fall angekündigt, dass der Brexit zu einer ernsthaften Störung der Lieferkette führen würde. BMW könne nicht in Großbritannien produzieren, wenn die Lieferkette einen Stopp an der Grenze machen müsse, sagte der für Zollfragen zuständige BMW-Manager Stephan Freismuth der "Financial Times". BMW baut in Großbritannien den Mini und Rolls-Royce-Fahrzeuge. Rund 90 Prozent der dafür verwendeten Teile kommen vom europäischen Festland. Die Briten wollen die EU im März 2019 verlassen.

Jetzt ist BMW um Beruhigung bemüht. Wie ein Sprecher betont, denke der Konzern nicht aktiv über die Auslagerung der Produktion nach. Trotz Aufregung über die Folgen des Brexits erwäge BMW keine Werksschließungen in Großbritannien. BMW stehe zu seinen Fabriken und der Belegschaft vor Ort.