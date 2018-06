Bitcoins sind in aller Munde, spielen im Alltag aber keine Rolle. Nur acht Prozent der Österreicher besitzen Kryptogeld. Nur jeder Vierte wäre bereit, Kryptowährungen für alltägliche Zahlungen in sein Leben zu integrieren.

Beim Kauf von Kryptowährungen sind die Österreicher skeptisch © stock.adobe.com

Vor zehn Jahren wurde die Kryptowährung Bitcoin gegründet. Die ING International Survey widmet sich aktuell diesem Thema. 15.000 Personen wurden in Europa, den USA und Australien zur ihrer Einstellung gegenüber Kryptowährungen befragt. In Österreich im Auftrag der ING-DiBa Austria mehr als 1000.

Zwar seien die Österreicher mit 79 Prozent Spitzenreiter unter jenen, die schon von Kryptowährungen gehört und gelesen haben, beim Kauf von Bitcoin und Co. sind sie aber sehr zurückhaltend. Nur 8 Prozent haben bei der Umfrage angegeben, Kryptogeld zu besitzen. Ähnlich viele sind es in Deutschland oder den Niederlanden. Deutlich anders hingegen ist die Einstellung der Rumänen, wo 12 Prozent Kryptogeld besitzen. In der Türkei sind es sogar 18 Prozent.

Auch in Zukunft

Ähnlich könnte es sich auch in Zukunft verhalten: Während in Österreich derzeit 19 Prozent davon ausgehen, später über Kryptogeld zu verfügen, sind es in der Türkei gar 45. "Kryptowährungen haben wahrscheinlich eine viel versprechende Zukunft in Ländern, in denen das traditionelle Finanzsystem weniger effizient oder teurer ist", sagt Teunis Brosens, Senior Economist und Bitcoin-Experte der ING.

Generell dürften Bitcoins den Österreichern einfach zu riskant scheinen und sie fühlen sich mit anderen Anlageformen und Zahlungsmitteln weitaus wohler.