London & Co. Wo die weltweit beliebtesten Arbeitsplätze liegen

Tower Bridge, London © sborisov - Fotolia

Jeder zweite Österreicher wäre bereit, für einen guten Job auch ins Ausland zu gehen. Auch Österreich selbst ist als Arbeitsdestination eines der beliebtesten Ziele weltweit und belegt im Ländervergleich Rang 11.

Insgesamt wurden für die Studie 366.000 Arbeitnehmer in 197 Ländern befragt, davon 3800 in Österreich. Global betrachtet sind die USA das beliebteste Zielland für Menschen die im Ausland arbeiten möchten. Deutschland ist gegenüber der vergleichbaren Studie aus dem Jahr 2014 um zwei Ränge vorgerückt und liegt jetzt auf Platz 2, gefolgt von Kanada und Australien, das von Rang 7 auf 4 steigt. Spanien folgt Großbritannien (Rang 5) auf dem sechsten Platz und hat im Vergleich zu 2014 zwei Plätze aufgeholt. Die Schweiz, die hinter Frankreich (Rang 7) auf Platz 8 steht, ist drei Plätze zurückgefallen. Hinter Italien (Rang 9) schafft es auch Japan (Rang 10) in die Top Ten der beliebtesten Arbeitsmärkte der Welt, besagt die Studie von Boston Consulting und StepStone.

Österreich punktet als Arbeitsort vor allem bei hochqualifizierten Arbeitskräften und liegt hier unter den Top Ten in der Beliebtheitsskala. Für Arbeitskräfte aus den Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens ist Österreich das Wunschziel Nummer eins.

Wien, nur du allein. . .

Wien hat gegenüber 2014 vier Plätze gutgemacht und gehört mit Rang 13 zu den begehrtesten Städten für einen Arbeitsaufenthalt im Ausland.

London erreicht in der Favoritenskala erneut den ersten Platz. Nach London ist New York der zweitbeliebteste Arbeitsstandort der Welt und liegt damit vor dem Aufsteiger Berlin. Weitere Gewinner im Städteranking sind - wen wundert's Barcelona, Amsterdam, Dubai und Los Angeles. Zu den Verlierern zählen Paris und Sydney, die jeweils um fünf Plätze abgerutscht sind. Tokio klettert drei Plätze nach oben und schafft es im weltweiten Städtevergleich auf Rang 10.

Man spricht Deutsch

Die Österreicher sind im Vergleich zu anderen Nationen deutlich weniger mobil. Während hierzulande nur jeder Zweite bereit ist, im Ausland zu arbeiten, sind es 62 Prozent der Engländer oder fast 70 Prozent der Franzosen. Wenn Österreicher zum Arbeiten ins Ausland gehen, dann am liebsten in Länder, deren Sprache sie verstehen - also Deutschland, die Schweiz, Großbritannien, die USA und Australien. Neu im Ranking der zehn beliebtesten Länder der Österreicher sind Italien, Spanien und Frankreich. Schweden und Kanada haben an Attraktivität verloren.