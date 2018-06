Facebook

Intel-Chef Brian Krzanich © AP

Intel-Chef Brian Krzanich nimmt überraschend seinen Hut. Wie der weltgrößte Chiphersteller am Donnerstag mitteilte, verlässt der 58-Jährige den US-Konzern. Zur Begründung für den Schritt führte Intel eine "einvernehmliche Beziehung" mit einer Person aus der Intel-Belegschaft an, mit der Krzanich gegen firmeninterne Vorgaben verstoßen habe. Der US-Amerikaner reichte seinen Rücktritt ein, nachdem der Chipkonzern von der früheren Affäre erfuhr.

Krzanich war seit 1982 für Intel tätig, 2015 war er zum Vorstandschef ernannt worden. Finanzchef Robert Swan wird nun vorübergehend das Ruder bei dem Unternehmen aus Santa Clara übernehmen. Die Suche nach einem Nachfolger wurde Intel zufolge bereits eingeleitet.

Brian Krzanich hatte sich auf die Fahnen geschrieben, die Abhängigkeit Intels vom seit Jahren schrumpfenden PC-Markt zu verringern. Es gelang ihm jedoch nicht, Intel-Chips doch noch in Smartphones und Tablet-Computer zu bringen - dieses lukrative Geschäft beherrscht Technologie des Chip-Designers ARM. Auch die Wette auf die sogenannten Wearables - tragbare Computer wie Smartwatches - schlug fehl.

Kritik nach Aktienverkauf

Intel macht aber gute Geschäfte mit Chips für Rechenzentren und drängt auch ins Cloud-Geschäft. Mit dem Kauf des Autozulieferers Mobileye will sich Intel zudem groß bei der Entwicklung selbstfahrender Autos mitspielen und arbeitet unter anderem an den Roboterwagen von BMW mit.

In die Kritik geriet Krzanich Anfang des Jahres als die schwerwiegenden Sicherheitslücken in der Prozessor-Architektur bei Intel und anderen Anbietern öffentlich wurden. Intel wurde bereits im Sommer 2017 über die Schwachstelle informiert und arbeitete mit IT-Sicherheitsforschern an einer Lösung. Krzanich verkaufte aber noch im Herbst ein Paket von Intel-Aktien - und die Anmeldung dafür erfolgte nachdem der Konzern von der Schwachstelle erfuhr. Der Aktienverkauf wurde kritisiert, weil die Intel-Aktie nach Bekanntwerden der Schwachstelle absackte.

Trotz der Personalveränderungen läuft das aktuelle Geschäft rund. Umsatz wie auch Gewinn je Aktie würden im zweiten Quartal über den Erwartungen liegen, kündigte Intel an. 2018 werde ein weiteres Rekordjahr.