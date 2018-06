Facebook

© Tedi/KK

Der deutsche Billighändler Tedi, der auch in Österreich ein Filialnetz hat, setzt seinen Wachstumskurs in Europa mit der Eröffnung erster Läden in Italien und Polen fort. Das Handelsunternehmen ist damit künftig in insgesamt acht Ländern vertreten, so Firmenchef Silvan Wohlfarth. Un weiter: "Langfristi wollen wir unsere Filialzahl auf 5000 erhöhen."

Foto © KK/Tedi

Die erste italienische Filiale wurde bereits am 14. Juni in der Stadt Voghera rund 60 Kilometer südlich von Mailand eröffnet. Am 29. Juni soll in Dabrowa Gornicza in der Nähe von Kattowitz außerdem die erste polnische Tedi-Filiale den Betrieb aufnehmen.

Der so genannte Non-Food-Diskonter hat mit einem bunt gemischten Angebot unter anderem aus Schreibwaren, Bastelbedarf und Dekoartikeln in den vergangenen Jahren ein hohes Wachstumstempo vorgelegt. Inzwischen betreibt das Unternehmen mehr als 1900 Filialen in Deutschland, Österreich, Slowenien, der Slowakei, Spanien, Kroatien und Italien.