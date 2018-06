Facebook

Wer eine Industrieanlage errichten will, braucht oft gute Nerven © Markus Traussnig

In der Regierungssitzung am kommenden Dienstag wird der Beschluss gefällt, eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmer in Behördenverfahren einzurichten. Die so genannte Wirtschafts-Ombudsstelle soll angerufen werden können, sollte es bei Verfahren zu Problemen oder zeitlichem Verzug kommt. „Dann soll die Ombudsstelle die richtigen Hebel in Bewegung setzen“, erklärt Wirtschaftslandesrat Ulrich Zafoschnig. Die Unterstützung, die Unternehmer dort künftig erfahren sollen, bezieht sich auf Genehmigungsverfahren in erster Instanz, wird betont.

Zusammengesetzt wird die Wirtschaftsombudsstelle aus den in Betriebsanlageverfahren involvierten Spitzenbeamten der Landesregierung sowie Vertretern der Interessenvertretungen der Wirtschaft. Eine eigene Geschäftsstelle wird dazu eingerichtet. Mitarbeiter der Ombudsstelle erhalten Informationen aus allen Abteilungen, die von Anlageverfahren betroffen sind, „um ihrer Aufgabe als Vermittler bestmöglich nachkommen zu können“, heißt es. So sollen Verzögerungen „frühzeitig erkannt werden“.

Erstmalig zusammenkommen wird die Ombudsstelle am 1. August, bis 2019 soll sie gesetzlich verankert werden.

Die Nominierung der Mitglieder startet nach dem Grundsatzbeschluss der Landesregierung. Einmal pro Jahr soll die neue Ombudsstelle zudem einen Bericht mit Empfehlungen erstellen, der Basis für eine Beschleunigung der Verfahren und eine „konsequente Deregulierung“ sein soll, sagt Zafoschnig.

