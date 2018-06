Am stärksten verbreitet die Teilzeit-Arbeit in den Niederlanden. Österreich hat laut dem europäischen Statistikamt knapp ein Drittel Teilzeitbeschäftigte. Die niedrigsten Teilzeit-Raten hat Osteuropa.

Österreich hat in der EU den zweithöchsten Anteil an Teilzeitbeschäftigten. Am stärksten verbreitet ist Teilzeit-Arbeit in den Niederlanden mit 49,8 Prozent, gefolgt von Österreich (27,9 Prozent), Deutschland (26,9 Prozent), Dänemark (25,3 Prozent), Großbritannien (24,9 Prozent), Belgien (24,5 Prozent) und Schweden (23,3 Prozent). Die Daten erhob das europäische statistikamt Eurostat.

Am unpopulärsten ist die Teilzeitbeschäftigung innerhalb der EU in Bulgarien (2,2 Prozent), Ungarn (4,3 Prozent) und Kroatien (4,8 Prozent). Niedrige Raten wiesen auch die Slowakei (5,8 Prozent), Tschechien (6,2 Prozent), Polen (6,6 Prozent), Rumänien (6,8 Prozent), Litauen (7,6 Prozent) und Lettland (7,7 Prozent) auf.