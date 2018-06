Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Vorstände Rainer Schmidtmayer (Zweiter von links) und Alexander Bouvier (rechts) in der Schaltzentrale © Köstinger

In den Industrieöfen der Treibacher Industrie AG wird es zwischen 1200 und 1400 Grad heiß. "Bei derart hohen Temperaturen sind Sensorik-Lösungen eine Herausforderung", schildert Rainer Schmidtmayer, Vorstand des Unternehmens. Lösungen "von der Stange" kämen daher für den Hersteller von chemischen und metallurgischen Produkten nicht infrage. "Es muss in der Regel alles extra für uns angefertigt werden", sagt Vorstandskollege Alexander Bouvier. In Sachen Digitalisierung stehe man was Sensorik-Lösungen für die Öfen anbelangt deshalb noch ganz am Anfang.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.