Gerald Gönitzer (WdF), Jörg Eisenschmied (Infineon), Infineon-Vorstand Oliver Heinrich, Mirko Waniczek (Ernst & Young), Clemens Nachbauer (Controller Institut) © WdF/Pucher

Das Netzwerk der Controller in Kärnten stärken und weiter ausbauen: Das ist das Ziel der Controller-Tagung, die in diesem Jahr schon zum zweiten Mal stattgefunden hat. Die Organisatoren - Ernst & Young, das Controller Institut und das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) - holen sich dabei einen starken Partner aus der Kärntner Wirtschaft, der dann auch die Rolle des Gastgebers übernimmt.

Diesmal versammelten sich die Controller bei Infineon in Villach. Unternehmen wie die Treibacher Industrie AG, Chemson, die Wietersdorfer, die Kelag, Hirsch Servo oder Schenker waren beispielsweise mit ihren Zahlen-Spezialisten vertreten. Das beherrschende Thema des Nachmittags war eines, das in vielen Unternehmensbereichen eine zunehmend wichtige Rolle spielt: die Digitalisierung.

Mirko Waniczek von Ernst & Young: "Der Weg zum Digital-Controlling basiert auf Megatrends und kombiniert alte und neue Technologien." Foto © WdF/Pucher

"Controlling als Mitgestalter des digitalen Wandels" war auch das Thema des Vortrages von Mirko Waniczek, dem Geschäftsführer der Ernst & Young Management Consulting GmbH. "Es geht auch in unserem Bereich um die Steigerung der Effektivität durch den Einsatz von digitalen Technologien", erklärte der Experte den rund 70 Teilnehmern der Veranstaltung. "Old-School-Unternehmen sind ebenfalls vom Thema Digitalisierung betroffen", so Waniczek. Der Weg zum Digital-Controlling basiere auf Megatrends und kombiniere alte und neue Technologien.

Jörg Eisenschmied, führender Controller eines Geschäftsbereiches bei Infineon, erklärte die neue digitale Welt im Controlling des Konzerns Foto © WdF/Pucher

Wie das Controlling von Entwicklungsaktivitäten im digitalen Zeitalter bei Infineon aussieht, erklärte dann Jörg Eisenschmied, leitender Controller eines Geschäftsbereiches bei Infineon. Dort verwaltet nämlich seit einigen Jahren das Online-Tool "ePPL" die Datenwelt des Konzerns. Bei Infineon würden rund 150 Controller an 1000 Businessplänen arbeiten. "ePPL" ermögliche es, so Eisenschmied, effizient zu vergleichen, was für jedes einzelne Produkt vor fünf Jahren geplant war, und was dann tatsächlich eingetroffen sei.

Controlling im Zeitalter des digitalen Wandels beschäftigte die Controller einiger Kärntner Unternehmen Foto © WdF/Pucher

