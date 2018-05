Weltmilchtag"Milch aus Kärnten gibt es nicht zum Nulltarif"

Facebook

© pure-life-pictures - Fotolia

Der Weltmilchtag am Freitag, den 1. Juni, ist für die Kärntner Milchbauern alles andere als ein Grund zum Feiern. Nach einer kurzen Erholungsphase in der zweiten Jahreshälfte 2017 ist der an die Bauern ausbezahlte Milchpreis seit Jahresbeginn wieder um zehn Prozent gesunken. In Kärnten liegt er aktuell zwischen 32 und 34 Cent pro Kilogramm Milch. „Zu wenig für unsere kleinstrukturierten Betriebe“, sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Johann Mößler. Und weiter: "Die Herstellungskosten für die Bauern steigen ständig, während der Milchpreis für die Bauern seit Jänner zurückgeht“.

Den Hauptgrund sei wohl in der europaweit höheren Milchproduktion zu suchen. Das werde vom Handel dazu benutzt, Druck auf die Bauernmilchpreise auszuüben. So war besonders das Eigenmarkensegment des Handels (zum Beispiel S-Budget oder Clever) in den vergangenen Wochen von Preisnachlässen gekennzeichnet. „Die Flugblätter strotzen nur so vor Lock- und Schleuderangeboten“, kritisiert Mößler.

Verärgert: Mößler Foto © ©helgebauer/KK/LK

Viele Konsumenten seien bereit, mehr für heimische Milch- und Käseprodukte zu bezahlen, wenn der Bauer einen fairen Anteil am Konsumentenpreis bekäme, ist der oberste Interessenvertreter von rund 1950 Kärntner Milchviehbetrieben überzeugt.

„Heimische Milch ist nicht nur gentechnikfrei und von europaweit höchster Qualität, sondern hat laut Studien der EU-Kommission auch den geringsten CO2-Fußabdruck in Europa. Zudem garantieren die heimischen Bauern mit der Laufstall- bzw. Weide- und Auslaufhaltung Tierwohl auf höchstem Niveau.“ Dies könne aber nur „auf Augenhöhe und nicht zum Nulltarif“ gelingen, appelliert Mößler an den Lebensmittelhandel.