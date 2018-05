Ehemaliger Prokurist der Kärntner Hypo-Bank soll einen Kredit von 2,6 Millionen Euro einer liechtensteinischen Gesellschaft pflichtwidrig bewilligt haben. - Hat er nicht, sagt er am Mittwoch vor Gericht.

Das Geld wurde über liechtensteinische Gesellschaften transferiert. © APA/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Beim am Mittwoch begonnenen Hypo-Prozess am Landesgericht Klagenfurt hat der Angeklagte jede Verantwortung für einen Kredit im Jahr 2008 zurückgewiesen. "Ich lasse mich nicht für etwas verantwortlich machen, bei dem ein ganzer Prozess im Haus dahintersteckt", so der Ex-Prokurist der ehemaligen Kärntner Hypo-Bank bei der Vernehmung durch den Vorsitzenden des Schöffensenats, Richter Oliver Kriz.

Die Anklage wirft ihm Untreue mit einem Schaden von zumindest 1,3 Millionen Euro vor. Er soll einen Kredit in der Höhe von 2,6 Millionen Euro einer liechtensteinischen Gesellschaft pflichtwidrig bewilligt haben. Mit der Transferierung der Mittel über liechtensteinische Gesellschaften wurde eine Wohnung in Mailand erworben.

Dazu sagte der Angeklagte, der nun eine Tankstelle betreibt, er allein habe gar keinen Kredit vergeben können. Einem solchen Antrag habe der Kreditausschuss, dem zumindest drei Mitglieder angehörten, einstimmig zustimmen müssen. Keine Person habe ein Einzelpouvoir gehabt. Darüber hinaus habe die GMS (Group Market Support) die Sicherheiten geprüft, eine Stellungnahme formuliert und den Kredit ausbezahlt.

Auf Befragung des Richters räumte der Angeklagte ein, dass es bei diesem Kreditwunsch anfänglich eine kritische Stellungnahme und Ablehnung von GMS gegeben habe. Diese Stellungnahme sei ein erster Befund und nicht in allen Punkten korrekt gewesen sei, meinte er dazu. Die Mitarbeiter der GMS hätten daraufhin fünf Monate lang an diesem Fall gearbeitet, direkt Kontakt mit dem Kreditwerber aufgenommen, die offenen Fragen geklärt, daraufhin dem Kredit zugestimmt sowie das Geld ausbezahlt.

Die Kreditbewilligung sei ein interner Akt ohne rechtliche Bindung. Erst ein unterschriebener Vertrag verpflichte zur Auszahlung. Hauptfunktion der GMS als Risikoabteilung sei die Auszahlung oder die Verweigerung derselben. GMS erstelle auch den Kreditvertrag. Er selbst habe nicht auszahlen können, führte er aus.

Weiters erklärte der Angeklagte, er sei nur beim ersten Kundengespräch zuständig gewesen, dann stets nur am Rande informiert und erst bei der Auszahlung wieder mit dem Fall befasst gewesen. Es gebe keinen einzigen Hinweis darauf, dass er in irgendeine Richtung Druck gemacht hätte. Es sei für ihn ein Kreditfall wie jeder andere gewesen.

Die Hauptverhandlung wurde auf 11. Juni vertagt.