Aldi eröffnet in Norditalien laufend neue Supermärkte © Fotolia

Die deutsche Hofer-Mutter Aldi Süd forciert ihre Expansion auf dem italienischen Markt, auf dem sie erst seit März präsent ist. In knapp zwei Monaten wurden in Norditalien 28 Supermärkte eröffnet. Bis Jahresende sollen es 45 Supermärkten sein, berichtet die Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore".

Bisher wurden in Italien 1000 Mitarbeiter angestellt, bis Ende 2018 soll das Personal auf 1500 Personen aufgestockt werden. Die sechs norditalienischen Regionen, in denen Aldi Süd zurzeit präsent ist, werden von einem Logistikzentrum in Oppeano nahe Verona beliefert. 618 Personen sind alleine hier beschäftigt.

Geplant ist ein weiteres Logistikzentrum in Landriano nahe der lombardischen Stadt Pavia, berichtete das Blatt. Die Bauarbeiten haben Ende März begonnen. Auf einer Fläche von 102.000 Quadratmeter entsteht eine Logistik-Plattform mit Büros und Bildungszentrum, in dem 200 Personen beschäftigt sein werden.

Hofer KG betreut die Expansion

Der erste Aldi-Diskonter wurde im März in Castellanza nahe Mailand geöffnet. Die Koordination des Markteintritts in Italien wie auch die Betreuung des neuen Ziellandes erfolgen durch die österreichische Hofer KG.

Hofer betreibt in Österreich knapp 480 Filialen und beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter. Zu Hofer S/E zählen neben Hofer Österreich die Schweiz, Slowenien, Ungarn und künftig auch Italien. Aldi-Süd-Filialen gibt es in West- und Süddeutschland, in Großbritannien, den USA und Australien. In Nord-und Ostdeutschland, Frankreich, Spanien, Portugal und Polen ist hingegen die Unternehmensgruppe Aldi Nord mit einem eigenen Filialnetz vertreten. Aldi Süd und Aldi Nord planen zudem eine engere Kooperation.