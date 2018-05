Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sozialpartner in einer Besetzung, wie man sie nicht mehr sehen wird: Rudolf Kaske, Erich Foglar, Christoph Leitl und Hermann Schultes © APA/HELMUT FOHRINGER

Laut manchen Kommentatoren sind die goldenen Zeiten der Sozialpartnerschaft unter der neuen ÖVP/FPÖ-Regierung vorbei, aber zumindest am Ehrenparkett dauern sie an. In dieser personellen Besetzung kam die Sozialpartnerschaft am heutigen Dienstag sicher zum letzten Mal zusammen.

Als Dank für ihre Leistungen, die sie für Österreich erbracht haben, wurden die früheren bzw. scheidenden Präsidenten von Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund und Landwirtschaftskammer mit der Goldenen Ehrennadel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ausgezeichnet. Der Beschluss dazu war im Präsidium der WKÖ einstimmig gefasst worden, erklärte dieselbe in einer Aussendung.

Der frühere WKÖ-Präsident Christoph Leitl überreichte – gemeinsam mit seinem Nachfolger Harald Mahrer - die höchste Auszeichnung der Wirtschaftskammer an Erich Foglar (ÖGB), Rudi Kaske (AK) und Hermann Schultes (LWK). Gemeinsam sei es den Sozialpartnern gelungen, Talente zu fördern, zu begleiten, Wege zu ebnen und Türen zu öffnen.

Leitl blickt zurück und lobt Foglar

Als „unglaublich prinzipientreu“ beschrieb Laudator Leitl in seiner Ansprache Erich Foglar, den früheren Präsidenten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). In oft harten Gesprächen, Diskussionen und Verhandlungen - etwa während der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 - sei es gelungen, gemeinsam einen erfolgreichen Beitrag zur Krisenbewältigung und zu einer Stabilisierung des Beschäftigungsniveaus zu leisten.

Als „pragmatisch und lösungsorientiert“ charakterisierte Leitl den scheidenden Präsidenten der Bundesarbeitskammer, Rudi Kaske. Ihm lagen Bildungs- und Jugendthemen – etwas, das auch in der Wirtschaftskammer einen außerordentlich großen Stellenwert hat – besonders am Herzen.

"Das Ganze im Fokus"

Hermann Schultes habe „eine andere, neue Sichtweise mitgebracht: eine ganzheitliche“, so Leitl über den früheren Landwirtschaftskammer-Präsidenten: Im Zentrum seiner Arbeit waren die Sicherung der Grundlagen für ein nachhaltiges Wirtschaften der bäuerlichen Familienbetriebe sowie die positive Entwicklung des ländlichen Raums besondere Schwerpunkte. Gleichzeitig habe er aber stets auch das große Ganze im Fokus gehabt.

Nun übergebe man der nächsten Generation „den Wert des Miteinander in unserer Republik“, so Leitl. „Eine Sozialpartnerschaft, die sich konstruktiv und positiv einbringt, ist für Österreich unverzichtbar“, schloss der frühere WKÖ- und jetzige Eurochambres-Präsident.