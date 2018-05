Hirter Bier Warum die Bierbrauer auch mit Wein wachsen

Facebook

Neue Partnerschaft: Günther Jordan, Klaus Möller und Nikolaus Riegler © Weichselbraun

Bis zu 30.000 Flaschen Bier werden pro Stunde in der Hirter Brauerei abgefüllt. 240 Liter fließen zusätzlich in Fässer. An Tagen mit Hochbetrieb werden im Sommer zwischen 55 und 70 Lkw be- und entladen, erzählt Braumeister Raimund Linzer.

