Österreichischer Innovationspreis Tourismus-Innovationspreis für "Kärntner Shuttle"

Kärnten hat mit dem Bahnhofshuttle den ersten Platz belegt © LPD

"Innovatives Vordenken und zukunftsorientierte Projekte sind besonders im Tourismus zentral, um nachhaltig erfolgreich sein zu können. Dass Kärnten den 1. Platz des Österreichischen Innovationspreises 2018 belegt, beweist, dass Kärnten großartige Touristiker vorzuweisen hat und der Kärntner Tourismus sich am richtigen Weg befindet", erklärte Tourismusreferent Ulrich Zafoschnig Dienstagabend im Rahmen der Preisverleihung den Siegern des Österreichischen Innovationspreises im Tourismus (OIT) in Graz.

Das Siegerprojekt aus Kärnten, die "Touristische Mobilitätszentrale Kärnten - Bahnhofshuttle Kärnten", sei nicht nur in Kärnten einzigartig, sondern in ganz Österreich ein Leuchtturmprojekt im Bereich innovative Mobilität. "Reisen ohne PKW wird immer mehr zum Trend, weswegen innovative Mobilitätslösungen zunehmend an Bedeutung gewinnen", so Zafoschnig.

Das Siegerprojekt aus Kärnten setzt auf den Kooperationsgedanken. Acht Kärntner Tourismusregionen sind beteiligt, unter der Federführung von Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH, mit Markus Reisner und seinem gesamten Team.

Mit der "Touristischen Mobilitätszentrale Kärnten" gewinnt Kärnten unter 21 Bewerbern den OIT zum dritten Mal. 2012 hat die "Arge Naturerlebnis Kärnten" und 2014 das "pankratiumgmünd" den Österreichischen Innovationspreis gewonnen.