Hohe Einkaufspreise am Strommarkt drücken den Gewinn der Stadtwerke Klagenfurt. 15,3 Millionen Euro sollen in die Netzinfrastruktur investiert werden.

Zentrale der Stadtwerke Klagenfurt © Markus Traussnig

Die Stadtwerke Klagenfurt haben im vergangenen Jahr einen höheren Umsatz, aber weniger Gewinn als 2016 verzeichnet. Wie das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, stieg der Umsatz von 181,6 auf 183 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern sank auf 3,18 Millionen Euro im Vergleich zu 9,4 Millionen Euro im Jahr 2016.

Als Grund für das Ergebnis wurden von den Stadtwerken höhere Einkaufspreise am Strommarkt angegeben, dazu hätten 2016 "außergewöhnlich hohe Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen" gewirkt, während 2017 weitere Rückstellungen gebildet wurden. Bereinigt um die Sondereffekte würden die Stadtwerke Klagenfurt "operativ auf dem Niveau des Vorjahres" liegen.

Für das Jahr 2018 sehen die Stadtwerke über die Tochtergesellschaft der Bestattung Kärnten, die ZKG - Zeremonium Kalsdorf GmbH, den Bau eines neuen Krematoriums in Kalsdorf bei Graz vor, weiters soll das Bürgerbeteiligungsprojektes "Hallenbad neu" starten und das Fernheizwerk einen neuen Kamin bekommen. 15,33 Millionen Euro planen die Stadtwerke an Investitionen in die Netze.