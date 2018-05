Facebook

Der Friesacher Industrielle Timo Springer © Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

In der Kärntner Industriellenvereinigung kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Der bisherige Präsident Christoph Kulterer, Inhaber der Hasslacher Holzindustrie, übergibt seine Funktion nach zwei Funktionsperioden. Für die Wahl zum Nachfolger vorgeschlagen ist Timo Springer, geschäftsführender Gesellschafter der Springer Maschinenfabrik in Friesach. Der Wahlvorschlag des Kärntner IV-Präsidiums steht am 14. Juni im Vorstand der Industriellenvereinigung zur Abstimmung. Der designierte Präsident Springer will der Wahl nicht vorgreifen und sagte der Kleinen Zeitung: "Ich erkläre mich sehr gerne bereit, wirtschaftspolitische Verantwortung und Interessensvertretung zu übernehmen und freue mich, wenn ich gewählt werde."

Christoph Kulterer, der die Neuformation am Montag in einer Pressekonferenz darlegt, hat in den letzten Jahren seine Unternehmensgruppe international ausgedehnt - mit rund 1500 Mitarbeitern an Standorten in Österreich, Deutschland, Slowenien und Russland. Aufgrund des starken Wachstums der Unternehmensgruppe verzichtet er auf eine weitere Verlängerung sener Präsidentschaft.

Die Springer Maschinenfabrik in Friesach wurde 1952 gegründet. Das von Timo und Gero Springer in dritter Generation geführte Familienunternehmen mit 500 Mitarbeitern weltweit entwickelt und produziert maßgeschneiderte Maschinen und Förderanlagen für die Holzindustrie. Timo Springer ist seit Jahren im Verhandlungsteam auf Unternehmerseite bei den Metaller-KV-Verhandlungen engagiert.

