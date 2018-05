Facebook

Die Heckflosse in einem neuerlich überarbeiteten Logo und hellerem Blau © Twitter/Lufthansa

Die AUA-Mutter Lufthansa hat ihre erste Maschine in dem erneut überarbeiteten Outfit an den Start gebracht. Die Boeing 747-400 mit der Kennung D-ABVM sollte am Freitag von Frankfurt nach Toronto fliegen, wie die Fluggesellschaft per Twitter mitteilte. Neu ist vor allem der hellere Blauton am Heck.

Die Lufthansa hatte ihr erst im Februar vorgestelltes neues Jet-Design noch einmal abgeändert, weil der zunächst gewählte Blauton vor allem in der Dämmerung nahezu schwarz erschien.

Nach Informationen des Luftverkehrs-Portals airliners.de ist auch das Kranich-Symbol noch einmal vergrößert worden. Das von vielen vermisste gelbe "Spiegelei" am Leitwerk kommt hingegen nicht zurück. Für das neue Flugzeug-Design hatte es intensive Vorstudien, über 800 Entwürfe und eigene Farbentwicklungen im Labor gegeben. Zu den Kosten machte der Dax-Konzern keine Angaben. Die Flotte soll innerhalb von sieben Jahren komplett umlackiert sein.

Die Logos im Lauf der Jahrzehnte Foto © Lufthansa