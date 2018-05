Stefanie Lindstaedt, Chefin des Know-Center, ist die neue Aufsichtsrätin. BKS schüttet 9,1 Millionen an Aktionäre aus.

Stefanie Lindstaedt © TU Graz/Helmut Lunghammer

Die BKS Bank schüttet insgesamt 9,1 Millionen Euro an Dividenden an ihre Aktionäre aus, die Dividende je Aktie bleibt damit konstant bei 0,23 Euro je Aktie. Das beschloss die 79. Hauptversammlung in Klagenfurt.

Aus personeller Sicht kam es zu interessanten Entscheidungen. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Stefanie Lindstaedt. Sie ist Managing Director der Know-Center GmbH, ein Forschungszentrum für Big Data. Damit steigt die Frauenquote im Aufsichtsrat auf 38 Prozent. Josef Korak schied nach 13 Jahren im Aufsichtsrat der BKS aus.

